Зіткнулись дві вантажівки, які їхали у попутному напрямку

На Рівненщині біля містечка Корець сталась смертельна аварія за участі двох вантажівок. Внаслідок ДТП загинув водій тягача MAN.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 16:00 у неділю, 2 липня, на трасі «Київ–Чоп» поблизу села Жадківка.

«Сталося зіткнення двох вантажних автомобілів, що рухалися у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій одного з транспортних засобів загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Водій іншого авто отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився.

У прес-службі ДСНС Рівненщини додають, що аварія сталась за участю тягача MAN та вантажного автомобіля MAЗ. Загиблого водія тягача затисло у пошкодженому салоні, деблокували його працівники ДСНС.

Обставини ДТП, зокрема, хто саме спричинив зіткнення, з'ясовує поліція.