Чоловік розпивав пиво просто на місці водія, незважаючи на попередження патрульних

На Рівненщині водій, якого патрульні зупинили через порушення ПДР та підозру на сп'яніння, пив пиво перед правоохоронцями. Оскільки чоловік вживав алкоголь перед проходженням медогляду, на нього склали адмінпротокол. За скоєне йому загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, інцидент стався біля села Яловичі Дубенського району. Під час патрулювання екіпаж помітив автомобіль Iveco з технічними несправностями.

«Патрульні зупинили автомобіль, аби поспілкуватись з водієм. Під час перевірки документів у 27-річного водія інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. На додаток, після зупинки транспортного засобу керманич відкоркував пляшку пива та почав пригощатись в присутності поліцейських», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка попередили про відповідальність, однак водій попередження проігнорував та продовжив вживати алкогольний напій. Прес-служба також опублікувала фрагмент відео з бодікамери патрульного, на якому видно, як чоловік, тримаючи у одній руці пляшку пива, а у іншій – сигарету, каже: «За кермом, і що?»

На водія винесли постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП (несправність зовнішніх світлових приладів) та протокол за ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю після зупинки поліцейськими та перед проходженням медогляду). За це йому загрожує 34 тис. грн штрафу, або ж навіть арешт на 15 діб.