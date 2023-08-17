Тест на драгері показав 1 проміле, що в п'ять разів перевищує допустиму для водіїв норму

Вночі у Рівному патрульні поліцейські затримали п'яного водія. Чоловік, втікаючи від правоохоронців, покинув автомобіль і не поставив на стоянкове гальмо, через що легковик скотився і пошкодив сусіднє авто. Відтак на 25-річного рівнянина склали протокол не лише за п'яне водіння, а й за вчинення ДТП.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, порушника за кермом Daewoo помітили близько 01:00 у четвер, 17 серпня, на вулиці Кулика та Гудачека. Водій, виїжджаючи із заправки, перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки та не увімкнув відповідний покажчик повороту.

«Патрульні вирішили зупинити автомобіль та подали сигнал про зупинку. Керманич його проігнорував, повернув у дворові територій та покинув авто, навіть не подбавши про його безпеку і він скотився на припаркований Peugeot. А сам водій кинувся втікати», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські наздогнали чоловіка і вдягнули на нього кайданки. Під час спілкування у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд у медзакладі показав 1 проміле в крові чоловіка, що в п'ять разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На 25-річного рівнянина патрульні склали чотири адмінматеріали:

за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння), передбачає штраф 17 тис. грн;

за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих), передбачає штраф 850 грн;

за ч. 2 ст. 122 (порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху), передбачає штраф 510 грн;

за ч. 1 ст. 126 (не мав з собою відповідних документів на право керування транспортним засобом), передбачає 425 грн штрафу.

Сумарно покарання за всіма вказаними статтями КУпАП передбачає 18 785 грн штрафу.