На пішохідку наїхав 58-річний водій вантажівки DAF

У Рівному внаслідок наїзду вантажівки загинула 73-річна жінка. Автомобіль наїхав на неї, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась зранку в вівторк, 1 серпня, на проспекті Генерала Безручка.

«Водій автомобіля Daf із напівпричепом, 58-річний житель міста Мелітополь, рухаючись із провулка Фабричного на вулицю Генерала Безручка, допустив наїзд на 73-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході», – йдеться у повідомленні.

Жінку із політравмою доправили до лікарні. Втім, медикам врятувати її життя не вдалося: о 09:25 вона померла.

За результатами огляду на стан сп'яніння, водій був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.