У автомобілі ВАЗ затиснуло водія та пасажира, їх деблокували рятувальники

На Рівненщині, неподалік Дубна сталась потрійна аварія за участю двох вантажівок та легковика. Попередньо відомо про двох постраждалих. Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, аварія сталась близько 21:30 між селами Тараканів та Підлужжя на трасі «Київ-Чоп».

«Аварія сталася за участю двох вантажних автомобілів марок DAF та легкового автомобіля марки ВАЗ-2101. В останньому затисло водія та пасажира. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали працівникам швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні. У якому стані перебувають травмовані водій та пасажир, наразі невідомо.

В прес-службі патрульної поліції Рівненщини зранку наступного дня після ДТП, 16 серпня, уточнили, що рух на трасі «Київ-Чоп» у напрямку Рівного ускладнений і відбувається у реверсному режимі.

«Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – йдеться у повідомленні.