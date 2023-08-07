Тіло збитої на смерть жінки виявили на узбіччі дороги в селі Моквин

На Рівненщині сталась смертельна аварія, в якій загинула 64-річна жінка. За версією поліції, до вчинення аварії причетний правоохоронець, який того вечора перебував поза службою і їхав на приватному авто. Наразі справу щодо цієї аварії передали слідчим Державного бюро розслідувань.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась опівночі у неділю, 6 серпня, в селі Моквин Рівненського району (неподалік міста Березне). До поліції зателефонували очевидці, які побачили тіло місцевої мешканки на узбіччі дороги.

«Поліцейські встановили, що 64-жінка орієнтовно о 21:30 вийшла від знайомої та прямувала додому. Втім, до будинку не дійшла – її тіло виявили неподалік господарства із тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП», – йдеться у повідомленні.

На місці слідчі зібрали докази, які можуть свідчити про наїзд авто на пішохода. Орієнтовно за десяток метрів поліцейські знайшли також мобільний телефон та взуття потерпілої.

Ввечері того ж дня прес-служба повідомила, що правоохоронці знайшли ймовірного винуватця ДТП. Ним виявився співробітник одного з відділень поліції, який перебував поза службою і їхав на приватному автомобілі.

«Про подію повідомлено співробітників Державного бюро розслідувань. Також їм будуть передані всі зібрані в рамках розслідування обставин ДТП матеріали», – зазначають правоохоронці. Підозру чоловікові поки що не вручали.