На Рівненщині 31-річний водій під час обгону збив велосипедиста. Від важких травм 68-річний постраждалий помер у реанімації. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась у середу, 2 серпня, в селі Береги неподалік селища Млинів.

«Водій автомобіля Audi A6, 31-річний житель села Дубляни, під час маневру обгону велосипедиста допустив на нього наїзд. 68-річного млинівчанина з тяжкими травмами доставили в лікарню. Попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловіка медикам врятувати не вдалося – ввечері цього ж дня він помер», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.

Згідно з оглядом на стан сп'яніння, водій Audi був тверезий. Однак, для більш точних висновків у нього відібрали зразки крові.

