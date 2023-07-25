Чоловік за кермом Ford Focus наїхав на двох пішоходів, що йшли у попутному напрямку

Луцький суд призначив три з половиною роки ув'язнення 65-річному водієві, який два роки тому у стані сп'яніння збив двох пішоходів. Один з постраждалих отримав важкі травми. У суді обвинувачений водій свою провину так і не визнав, запевняючи, що за кермом був інший чоловік.

Нагадаємо, ДТП п'яний водій Ford Focus вчинив вночі 27 липня 2021 року в селі Оздів біля Луцька. Їдучи без ввімкненого світла фар на неосвітленій дорозі, він не помітив вчасно двох пішоходів, що йшли у попутному напрямку. Обох постраждалих чоловіків, яким на той час було 27 та 31 рік, внаслідок наїзду госпіталізували.

На засіданні, яке відбулося 14 липня, обвинувачений Віктор К. свою провину не визнав. Він заявив, що в ту ніч за кермом був інший чоловік, який після наїзду начебто втік. Обвинувачений пояснив, що після цього заліз на сидіння водія, аби вина не впала на його сина, який є власником вказаного авто. Однак, на думку суду, ця версія не знайшла свого підтвердження.

Зокрема, одразу після ДТП чоловік сам під час розмови з поліцією, що зафіксована на бодікамеру, підтвердив, що це він був за кермом. Очевидці також підтвердили, що саме обвинувачений Віктор К. виходив з боку водія та не заперечував, що це він збив пішоходів.

Відтак суддя Ярослав Артиш визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 286-1 (п'яне водіння, що спричинило травми) і призначив йому три роки і шість місяців тюрми. Також чоловікові на п'ять років заборонили керувати транспортом. За проведення експертиз Віктор К. повинен сплатити 36 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.