Попередньо встановлено, що водій автомобіля був нетверезим

У вівторок, 27 липня, у селі Оздів неподалік від Луцька таксист наїхав на двох пішоходів. Обох чоловіків з черепно-мозковими травмами госпіталізували у відділення реанімації. Попередньо у поліції встановили, що водій був нетверезим. Наразі поліція кваліфікує справу за статтею 286-1, максимальне покарання за якою передбачає до трьох років обмеження волі.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 23 години у вівторок, 27 липня, у селі Оздів неподалік Луцька. 62-річний водій Ford Focus, який їхав вулицею Гіркополонківською, наїхав на двох пішоходів 31 та 27 років, які йшли по правій стороні дороги у попутному напрямку.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, на місце виїжджали дві бригади медиків швидкої. У обох потерпілих закриті черепно-мозкові травми. Також у одного з чоловіків політравма, у іншого – забійні травми. Їх госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.

Попередньо поліцейські встановили, що водій був у стані алкогольного сп’яніння. Також у нього відібрали біологічні зразки. Як повідомляє видання ВолиньPost, за кермом автомобіля перебував таксист. За словами очевидців, він їхав трасою без увімкнених фар. Також видання опублікувало відео з місця аварії, яке надіслали у редакцію. На ньому водій автомобіля, який наїхав на пішоходів, кричить «господи, помилуй».

Наразі поліція кваліфікує справу за статтею 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Максимальне покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до трьох років.