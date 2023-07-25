Нещасний випадок стався на лісовій дорозі біля села Тойкут

На Волині п'яний 29-річний тракторист на смерть переїхав 63-річного чоловіка, який випав із причепа. Водія затримали правоохоронці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, нещасний випадок стався у понеділок, 24 липня, на лісовій дорозі неподалік села Тойкут (за 20 км від Ковеля).

«29-річний водій трактора, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, по лісовій дорозі неподалік села Тойкут здійснив наїзд на 63-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що загиблий під час руху трактора знаходився на причепі та впав під колеса, після чого відбувся наїзд.

Правоохоронці вже затримали водія трактора. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років тюрми.