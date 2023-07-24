Зіткнулись автомобілі Chevrolet Captiva та Ford Kuga

На Хмельниччині сталась смертельна ДТП, в якій загинули четверо людей. У аварії загинув 39-річний чоловік, його 35-річний брат, дружина та 15-річний син. Вижив лише наймолодший восьмирічний син, але наразі він перебуває у важкому стані без свідомості.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 18:00 у неділю, 23 липня. Неподалік села Берездів зіткнулись Chevrolet Captiva під керуванням 26-річного жителя Нетішина та Ford Kuga, за кермом якого перебував 39-річний мешканець цього ж міста.

«У результаті ДТП водій автомобіля Ford Kuga, його брат та дружина загинули на місці події. 15-річний старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у «швидкій». Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні», – йдеться у повідомленні.

Водій та 23-річна пасажирка Chevrolet Captiva отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Поліцейські затримали водія, але наразі через свій стан він перебуває у лікарні під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.





