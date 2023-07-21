Зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat та Daewoo Lanos

На Хмельниччині поліція оголосила підозри двом водіям, які спричинили ДТП понад два роки тому. У тій аварії постраждала 14-річна донька одного з водіїв. У поліції пояснили, що протягом цього часу проводили експертизи та «з'ясовували усі обставини події».

Зазначимо, що аварія сталась ще в березні 2021 року у місті Славута. Як встановило слідство, 31-річний водій легковика Volkswagen Passat під час руху перевищив швидкість, а 44-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, що в цей час виїжджав на центральну дорогу, не помітив зустрічний транспорт.

Внаслідок ДТП пасажирка Daewoo Lanos, 14-річна донька водія, отримала численні травми. Її госпіталізували в травматологічне відділення Славутської міської лікарні. Натомість водії госпіталізації не потребували.

Розслідування справи тривало майже два з половиною роки. Як йдеться в одній з ухвал Шепетівського райсуду, поліцейські допитали учасників ДТП, отримали висновки судово-медичних експертиз та експертиз технічного стану автомобілів, провели слідчі експерименти з водіями. Станом на березень 2022 року експерти не змогли чітко вказати, хто ж саме спричинив ДТП, тож поліція просила продовжити строк досудового розслідування.

У п'ятницю, 21 липня, прес-служба Шепетівського райуправління поліції повідомила, що слідство вже встановило всі деталі: підозри отримали обоє водіїв.

«За результатами розслідування слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили двом водіям підозру за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція цієї статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.