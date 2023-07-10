Аварія сталась на трасі «Кременець–Біла Церква» поблизу селища Гриців

На Хмельниччині сталась аварія, у якій загинув 40-річний чоловік і ще шестеро людей травмувались. Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась вчора, 9 липня, близько 18:30 на трасі «Кременець–Біла Церква» поблизу селища Гриців.

«Відбулось зіткнення між автомобілем Opel Vectra під керуванням 34-річного жителя селища Гриців та автівкою Nissan, за кермом якої перебувала 44-річна жителька Рівненщини. Внаслідок аварії один з пасажирів автомобіля Opel загинув на місці події», – йдеться у повідомленні. Загиблому було 40 років.

Водій та двоє пасажирів цього ж авто отримали серйозні травми. Водійка та двоє пасажирів Nissan, серед яких 69-річна пенсіонерка, також отримали тілесні ушкодження. Усіх травмованих медики госпіталізували до місцевої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.