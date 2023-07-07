Водій Volkswagen Transporter не врахував дорожню ситуацію і наїхав на чоловіка

На Хмельниччині сталась аварія, у якій загинув 67-річний дорожній працівник. Його збив водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 11:30 у четвер, 6 липня, на трасі «Стрий–Ізварине», поблизу села Голосків (орієнтовно за 20 км від Хмельницького).

«Попередньо встановлено, що 66-річний житель Кам'янець-Подільського, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 67-річного жителя села Копачівка, який виконував дорожні роботи», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП дорожній робітник від отриманих травм загинув на місці. Відомо, що поліція затримала винуватця аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.