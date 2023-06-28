Внаслідок ДТП обидва автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень

На Хмельниччині сталась аварія, внаслідок якої травмувались четверо людей. Як повідомила прес-служба Шепетівського райуправління поліції, аварія сталась близько 17:30 у вівторок, 27 червня, в селищі Понінка. Це орієнтовно за 8 км від міста Полонне.

«Між автомобілем Opel Vectra під керуванням 34-річного місцевого жителя та автомобілем Nissan Note, за кермом якого перебував 67-річний чоловік, відбулося зіткнення», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії 45-річний пасажир Opel, водій та двоє пасажирів Nissan, 38-річна жінка та її 14-річна дочка, отримали численні тілесні ушкодження. Постраждалих доправили до місцевої лікарні. За оцінками медиків, наразі загрози життю потерпілих немає.

Пошкоджені автомобілі правоохоронці вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Хто саме спричинив аварію, з'ясує слідство.