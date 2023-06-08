У Хмельницькому 3-річного хлопчика госпіталізували після падіння з електросамоката
Дитина їхала на електросамокаті разом з 41-річним батьком
У Хмельницькому трирічний хлопчик травмувався внаслідок падіння з електросамоката. Постраждалу дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні.
Як повідомили у Хмельницькому райуправлінні поліції, інцидент стався близько 19:00 у вівторок, 6 червня, на вулиці Пулюя у Хмельницькому.
«41-річний чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В результаті падіння 3-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Хмельницької міської дитячої лікарні», – йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил). Санкція статті передбачає мінімум 34 тис. грн штрафу.