Батько з сином їхали електросамокатом по вулиці Пулюя в Хмельницькому

У Хмельницькому трирічний хлопчик травмувався внаслідок падіння з електросамоката. Постраждалу дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні.

Як повідомили у Хмельницькому райуправлінні поліції, інцидент стався близько 19:00 у вівторок, 6 червня, на вулиці Пулюя у Хмельницькому.

«41-річний чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. В результаті падіння 3-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Хмельницької міської дитячої лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил). Санкція статті передбачає мінімум 34 тис. грн штрафу.