Водій на фурі зіткнувся з бетонною огорожею блокпоста та іншим автомобілем

Хмельницький суд призначив сім років тюрми 29-річному водієві фури, який у стані сп'яніння спричинив смертельну аварію на блокпості. У ДТП загинув 43-річний військовий, також травмувались двоє тероборонівців.

Аварію чоловік скоїв ввечері 13 квітня на блокпості поблизу Давидковецького перехрестя (виїзд з Хмельницького у бік Вінниці). Їдучи за кермом фури DAF, водій не зупинився перед стаціонарним блокпостом тероборони. Не зменшуючи швидкість, він зіткнувся з іншою автівкою та бетонною огорожею контрольного пункту, за якою знаходились військові.

Внаслідок ДТП 43-річний військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці, ще двоє 36-річних тероборонівців травмувались.

Як виявилось, водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння: рівень алкоголю у його крові перевищував для водіїв норму в 0,2 проміле в 16 разів. Відтак щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть).

Про вирок суду в цій справі стало відомо у понеділок, 5 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «Суд визнав винним водія, який керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого. Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років», – йдеться у повідомленні.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.