На Хмельниччині водій фури отримав 7 років тюрми за смертельну ДТП на блокпості
У ДТП загинув військовослужбовець та травмувались двоє тероборонівців
Хмельницький суд призначив сім років тюрми 29-річному водієві фури, який у стані сп'яніння спричинив смертельну аварію на блокпості. У ДТП загинув 43-річний військовий, також травмувались двоє тероборонівців.
Аварію чоловік скоїв ввечері 13 квітня на блокпості поблизу Давидковецького перехрестя (виїзд з Хмельницького у бік Вінниці). Їдучи за кермом фури DAF, водій не зупинився перед стаціонарним блокпостом тероборони. Не зменшуючи швидкість, він зіткнувся з іншою автівкою та бетонною огорожею контрольного пункту, за якою знаходились військові.
Внаслідок ДТП 43-річний військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці, ще двоє 36-річних тероборонівців травмувались.
Як виявилось, водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння: рівень алкоголю у його крові перевищував для водіїв норму в 0,2 проміле в 16 разів. Відтак щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть).
Про вирок суду в цій справі стало відомо у понеділок, 5 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «Суд визнав винним водія, який керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого. Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років», – йдеться у повідомленні.
Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.