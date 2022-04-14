Водій фури за кермом перебував п'яним, йому загрожує до 10 років тюрми

Нетверезий 28-річний водій фури вночі на швидкості в'їхав у блокпост на виїзді з Хмельницького. Внаслідок ДТП загинув 43-річний військовий, який ніс службу на блокпості поблизу Давидковецького перехрестя. Ще двоє тероборонівців отримали травми, наразі вони перебувають у лікарні. За даними поліції, водій вантажівки DAF перебував за кермом п’яним. Зараз йому загрожує 10 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області, аварія сталася ввечері середи, 13 квітня, на блокпосту поблизу Давидковецького перехрестя (виїзд з Хмельницького у бік Вінниці). Близько 21:15 у блокпост на швидкості в’їхала вантажівка DAF. За кермом фури перебував 28-річний мешканець Києва.

«У результаті ДТП 43-річний військовослужбовець, який ніс там службу, від отриманих травм загинув на місці події. Ще двоє 36-річних тероборонівців отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до травматологічного відділення обласної лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час перевірки водія виявилося, що він за кермом перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне водієві загрожує до 10 років ув’язнення.

Зазначимо, Давидковецьке перехрестя поблизу Хмельницького – часте місце смертельних ДТП. Рух на перехресті інтенсивний, тут завжди багато вантажівок, водії не дотримуються вимог дорожніх знаків та значно перевищують швидкість. Після ремонту об'їзної траси, кількість ДТП зросла, попри те, що на цій ділянці дороги є обмеження швидкості до 50 км на годину.