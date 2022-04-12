На блокпості, встановленому неподалік села Мацьківці, водій не впорався з керуванням і в'їхав у опору

У селі Мацьківці біля Хмельницького 60-річний водій в'їхав у бетонну опору, яка була встановлена на блокпості. Внаслідок аварії травми отримала 61-річна пасажирка, її госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 12:20 у понеділок, 11 квітня. На трасі неподалік села Мацьківці Хмельницького району 60-річний мешканець Харкова під час проїзду блокпоста не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну опору.

Внаслідок аварії травми отримала 61-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Beetle. Потерпілу госпіталізували у травматологічне відділення обласної лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум до 8,5 тис. грн штрафу.

«Принагідно правоохоронці наголошують усім водіям на тому, що під час проїзду блокпоста обов’язково потрібно знизити швидкість», – зазначає поліція.