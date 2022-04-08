Внаслідок зіткнення обоє мотоциклістів отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні

У аварії в селі на Хмельниччині постраждав 54-річний чоловік та його 18-річний син, які разом їхали на мотоциклі. Зіткнення відбулось з автомобілем Volkswagen Caddy, що виїжджав з другорядної дороги. Хто спричинив ДТП, наразі встановлює поліції. Обох потерпілих мотоциклістів доправили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 10:50 у четвер, 7 квітня. На автодорозі «Струга-Рудківці» сталось зіткнення автомобіля Volkswagen Caddy та мотоцикла Geon GN 150-11. За кермом автомобіля перебував 45-річний мешканець села Струга, який виїжджав з другорядної дороги.

Натомість за кермом мотоцикла перебував 54-річний мешканець села Вільховець. Внаслідок зіткнення травми отримав водій мотоцикла та його 18-річний син. Їх обох доправили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 8,5 тис. грн.