На проспекті Грушевського зіткнулись Volkswagen Bora і ВАЗ-2107

У Кам'янці-Подільському внаслідок зіткнення двох легковиків травмувались четверо людей. Усіх потерпілих доправили до місцевої лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 08:00 у четвер, 1 червня, на проспекті Грушевського у Кам'янці-Подільському.

«Зіткнулися автомобілі Volkswagen Bora під керуванням 39-річного місцевого жителя та ВАЗ-2107, за кермом якого перебувала 38-річна жителька села Нігин», – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП травми отримали обидва водії, а також пасажири автомобіля Volkswagen Bora 43-х та 47-ми років. Усіх травмованих госпіталізували до місцевої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.