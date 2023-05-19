Мотоцикл, на якому їхали учасники аварії. Наразі його вилучила поліція

На Хмельниччині п'яний 28-річний мотоцикліст спричинив смертельну ДТП. Водій в'їхав у дорожній знак, а тоді у паркан. Чоловік отримав важкі травми і наразі перебуває у лікарні, а його 23-річний пасажир загинув у автомобілі медиків дорогою до медзакладу.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 20:00 у четвер, 18 травня, неподалік села Корчик за 20 км від Шепетівки.

«Місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де зіткнувся з дорожнім знаком та з парканом приватного домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 23-річний пасажир мотоцикла помер у автомобілі «швидкої». Водія у важкому стані госпіталізували до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Як показала перевірка, чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що призвело до загибелі). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми. Наразі мотоцикл поліцейські вилучили.