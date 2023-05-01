Водій Opel наїхав на трьох пішоходів, що переходили дорогу по пішохідному переходу

У Хмельницькому водій Opel на пішохідному переході збив трьох людей: двох військовослужбовців та працівницю поліції. Внаслідок наїзду один з постраждалих чоловіків загинув.

Аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 1 травня, на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, повідомила прес-служба поліції Хмельниччини.

«Водій автомобіля Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню», – йдеться у повідомленні.

Водія затримали, наразі невідомо, чи перебував він у стані сп'яніння. Розслідуванням справи займаються слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції в Хмельницькій області.

P.S. Наступного дня після ДТП водієві Opel вручили підозру за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Суд також обрав йому запобіжний захід: чоловік перебуватиме під вартою в СІЗО. Додамо, що підозрюваному 29 років, він мешканець міста Городок.