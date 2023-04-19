Водію загрожує до трьох років позбавлення волі

Поблизу Красилова що 53-річний водій ВАЗ збив двох підлітків, які їхали на мотоциклі. За даними поліцейських, за кермом водій автомобіля перебував п’яним. Хлопці віком 17 та 14 років отримали різні травми, старший перебуває у травматологічному відділені місцевої лікарні. За скоєне водію загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною сідати за кермо на п’ять років.

Як у середу, 19 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася неподалік села Волиця Красилівської тергромади ввечері у вівторок, 18 квітня. Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний мешканець села Дубище за кермом ВАЗ зіткнувся із мотоциклом «Спарк», за кермом якого перебував 17-річний мешканець села Волиця.

«Внаслідок аварії водій мотоциклу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні. У 14-річного пасажира мотоцикла, за попередньою інформацією, діагностували перелом пальця», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що за кермом водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Водій перебуває у СІЗО, йому загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною сідати за кермо на п’ять років.