На Тернопільщині 64-річний водій, якому стало погано за кермом, спричинив аварію з потерпілими. Непритомний чоловік в'їхав у авто і збив пішохідку. Внаслідок зіткнення постраждали двоє жінок, а сам водій помер на місці аварії.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції у вівторок, 18 квітня, від фельдшера екстреної медичної допомоги. «За попередніми даними, 64-річний чоловік перебував за кермом автомобіля Volkswagen. В якийсь момент він втратив свідомість і не встиг загальмувати. Його автівка не зупинилася, а врізалася в припарковане на узбіччі Renault-21, а після цього ще й збила пішохода», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Тернопільщини.

Лікарі, які виїжджали на місце ДТП, констатували смерть водія. Потерпілу перехожу з переломами госпіталізували до травматологічного відділення. Також медики надали допомогу пасажирці з Volkswagen.

Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).