Постраждала вагітна жінка, яка їхала у автомобілі Ford Sierra разом з родиною

Тернопільський суд призначив три роки тюрми чоловікові за п'яну ДТП, в якій постраждала вагітна жінка. Через травми їй довелось робити незапланований кесарів розтин. Як виявилось, до цієї аварії чоловіка тричі притягували до відповідальності за п'яне водіння, а на момент ДТП його водійське посвідчення було недійсне.

Як йдеться у вироку Тернопільського суду, аварію чоловік вчинив ввечері 8 липня минулого року. У селищі Велика Березовиця неподалік Тернополя п'яний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і в'їхав у Ford Sierra, який зупинився попереду.

Потерпіла в суді розповіла, що того вечора їхала у авто з батьками та маленькою донькою у автомобілі Ford Sierra. Жінка перебувала на дев'ятому місяці вагітності, жодних проблем зі здоров'ям у неї не було. Під час ДТП вона вдарилась головою та животом. За декілька днів після аварії їй провели кесарів розтин, оскільки лікарі виявили у неї крововиливи, які могли б зашкодити під час природніх пологів.

Спершу, за її словами, винуватець ДТП взагалі не виходив на зв'язок, але коли відбулось перше судове засідання, він виплатив частину грошей. Загалом він відшкодував їй 74 тис. грн. Відтак жінка просила призначити водієві несуворе покарання.

Обвинувачений визнав свою провину. Запевнив, що пив алкоголь не в день скоєння ДТП, а напередодні. Додамо, то тест на драгері показав 0,5 проміле – це в два рази перевищує допустиму для водіїв норму.

У вироку йдеться, що до цього ДТП чоловіка вже тричі притягували до адмінвідповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Також на момент вчинення аварії його водійське посвідчення було недійсне.

Суд взяв це до уваги. Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми) та призначив йому три роки тюрми. Це мінімальне покарання за цією статтею. Окрім цього, йому на вісім років заборонили сідати за кермо. Також чоловік повинен виплатити потерпілій жінці 209 тис. грн заподіяної шкоди.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.