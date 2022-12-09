У Тернополі біля пішохідного мосту автомобіль Toyota Land Cruiser на смерть збив 58-річну жінку. За попередньою інформацією, пішохідка переходила дорогу у невстановленому місці. Від важких травм потерпіла померла.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 07:00 у четвер, 8 грудня. На вулиці Протасевича, неподалік пішохідного моста, під колеса автомобіля потрапила 58-річна жінка.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпіла переходила дорогу у недозволеному місці з інтенсивним рухом транспорту і як результат – потрапила під колеса Toyota Land Cruiser. Травми тернополянки виявилися несумісними із життям», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Наразі невідомо, чи перебував водій авто у стані алкогольного сп'яніння, це з'ясують під час слідства.