Водій у аварії не постраждав, але свій Citroen він суттєво пошкодив

Тернопільський суд призначив 17 тис. грн штрафу водієві, який у стані алкогольного сп'яніння пошкодив шість авто. Як показав тест на драгері, у чоловіка виявили семикратне перевищення допустимої норми алкоголю. Натомість у суді чоловік заявляв, що не впорався з керуванням начебто через погану погоду.

Інцидент стався ввечері 27 лютого цього року на вулиці Петра Батьківського у Тернополі. П'яний чоловік їхав за кермом Citroen Jumpy, але не впорався з керуванням і наїхав на припаркований мікроавтобус Mercedes Sprinter, який від удару пошкодив Lada.

«Після цього відбувся розворот та самовільний рух Citroen Jumpy та наїзд на припаркований транспортний засіб Mersedes Benz, який від удару пошкодив транспортний засіб Toyota Camry, яка в свою чергу пошкодила транспортний засіб Volkswagen Сaddy та BMW Х1, які були припарковані. При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками», – йдеться у адмінпротоколі.

Про ДТП патрульних повідомили очевидці. Винуватця аварії затримали одразу ж – як виявилось, він не постраждав, але мав явні ознаки сп'яніння. Алкотест на драгері показав 1,3 проміле, що в майже сім разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Також патрульні опублікували відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент ДТП.

На засіданні у Тернопільському міськрайонному суді, яке відбулось 5 квітня, водій розповів, що в той день не впорався з керуванням через погодні умови. А алкоголь він вживав вже начебто після ДТП. Однак суд взяв до уваги відеозапис з бодікамер патрульних, на якому чоловік визнав, що був п'яним, а також те, що він підписав акт про огляд на стан сп'яніння.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) та ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП без потерпілих), і призначили 17 тис. грн штрафу. Крім того, йому на рік заборонили сідати за кермо. Постанова поки ще не набрала законної сили, водій може подати апеляцію.