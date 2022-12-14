Водій збив чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу на вулиці Збаразькій

У Тернополі п'яний 52-річний водій збив літнього чоловіка і втік. Порушника згодом затримали патрульні. Огляд на стан сп'яніння показав у нього восьмикратне перевищення допустимої норми алкоголю. Відомо, що постраждалого пішохода намагались врятувати, але від травм він помер дорогою до лікарні.

Аварія сталась ввечері у вівторок, 13 грудня. На вулиці Збаразькій у Тернополі водій збив 69-річного пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Після аварії водій не зупинився, а поїхав далі. Про зіткнення поліцію повідомили очевидці. Травми літнього чоловіка виявилися несумісні із життям: він помер дорогою до лікарні.

«В ході проведених оперативних заходів працівники патрульної поліції встановили спочатку марку автівки і її місцезнаходження, а за деякий час знайшли і самого втікача. Це – 52-річний місцевий житель», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Підозрюваний погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав його крові 1,6 проміле алкоголю – це у вісім разів перевищує допустиму для водіїв норму.

Водія затримали. Патрульні склали на чоловіка протоколи відповідно до ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) та ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП). Зокрема, за статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Відповідатиме у суді чоловік і згідно з ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.