Аварія сталась на вулиці Миру в селі Жилинці восени 2019 року

На Хмельниччині судили працівницю школи за загибель першокласника у аварії. Жінка, яка супроводжувала дітей у шкільному автобусі, не проконтролювала, як хлопчик вийшов на зупинці і почав самостійно переходити дорогу. В результаті дитина потрапила під колеса трактора і загинула.

Зазначимо, що аварія сталась пообіді 13 листопада 2019 року в селі Жилинці Шепетівської громади (орієнтовно за 10 км від Шепетівки). Шестирічний хлопчик, який вийшов зі шкільного автобуса на зупинці, почав переходити проїзну частину і потрапив під колеса трактора, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок наїзду дитина отримала важкі травми і загинула на місці.

Підозру в цій справі отримали тракторист та бібліотекарка Плесенської ЗОШ, яка, згідно з наказом директора, супроводжувала дітей під час перевезення шкільним автобусом.

«Знаючи про свій обов'язок, перед виходом дітей з автобуса не вийшла першою, не впевнилась в безпечності виходу дітей з автобуса, допустила самовільний вихід з автобуса малолітнього учня Плесенської ЗОШ. Після чого [...] не вийшла з автобуса в слід за [школярем], не впевнилась у відсутності небезпеки для переходу останнім проїзної частини», – йдеться у вироку.

Жінці інкримінували порушення ч.2 ст. 137 ККУ (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Санкція статті передбачає мінімум три роки обмеження волі.

Відомо, що обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Батьки загиблого хлопчика проти цього не заперечували. Суддя Неоніла Березюк на засіданні 7 липня цю угоду затвердила. Тож жінку визнали винною, але від відбування покарання звільнили, обмежившись одним роком іспитового терміну. До того ж, їй на два роки заборонили бути вихователькою по довозу учнів.

За проведені експертизи жінка повинна заплатити 54 тис. грн. Вирок ще не набрав законної сили, однак, судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, оскаржувати рішення ніхто не буде.

Додамо, що раніше Шепетівський райсуд виніс вирок трактористу, який збив дитину: йому призначили три роки ув'язнення і на два роки заборонили керувати транспортом. Водій подав апеляцію, закликаючи суд взяти до уваги той факт, що він технічно не міг уникнути наїзду на дитину. Однак апеляційний суд залишив вирок у силі.