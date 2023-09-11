ВАЗ-21043, за кермом якого був п'яний винуватець аварії

Суд на Рівненщині призначив вісім років тюрми 27-річному водієві за смертельну ДТП, яку він вчинив у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік збив трьох пішоходів з однієї родини. Внаслідок наїзду загинула 60-річна жінка, а її трирічний внук потрапив у реанімацію.

Зазначимо, що аварію п'яний водій ВАЗ-21043 вчинив ввечері 8 січня у селі Калинівка Сарненського району. Чоловік на швидкості збив трьох мешканців села Степань: матір, доньку та її трирічного сина. Хлопчик перебував на багажнику велосипеда, якого вела у руках бабуся.

В результаті ДТП 60-річна жінка загинула на місці, а дитину доправили до лікарні із тяжкими тілесними ушкодженнями. Винуватець зіткнення втік, проте пізніше сам прийшов на місце аварії. Тест на драгері показав 1,9 проміле алкоголю в крові чоловіка: це в десять разів перевищує допустиму для водіїв норму.

Йому інкримінували порушення двох статей ККУ: ч. 3 ст. 286-1 (п'яне водіння, що спричинило смерть) та ч. 1 ст. 135 (залишення у небезпеці).

Про вирок суду в цій справі стало відомо у понеділок, 11 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. На судовому засіданні 27-річний водій визнав провину в повному обсязі.

«Вироком Сарненського районного суду чоловіка засуджено до восьми років ув'язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами ще на десять років. Крім того, задоволено цивільні позови прокурора та потерпілої сторони на загальну суму майже півмільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.