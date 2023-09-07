Водій Kia Optima виїхав на зустрічну смугу та збив мотоцикліста

У Сарнах внаслідок аварії загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік важко травмувався у ДТП ще 5 вересня, а сьогодні, 7 вересня, прес-служба поліції Рівненщини повідомила, що потерпілий помер у медзакладі.

Зазначимо, що аварія сталась на вулиці Європейській у Сарнах. 41-річний водій автомобіля Kia Optima перетнув подвійну суцільну лінію під час повороту і на зустрічній смузі допустив зіткнення із мотоциклом Viper під керуванням 26-річного сарнечанина.

Мотоцикліста у тяжкому стані доправили до медзакладу. Незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер ввечері 6 вересня.

Відтак правоохоронці перекваліфікували справу з ч.1 на ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Незабаром слідчі вручать водієві KIA підозру.

Зауважимо, що також внаслідок ДТП постраждала 21-річна пасажирка мотоцикла. Наразі вона перебуває у лікарні.