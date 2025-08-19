Дебютний фільм Майкла Шенкса «Одне ціле» виходить у прокат

Дебютний фільм Майкла Шенкса «Одне ціле» із Дейвом Франко та Елісон Брі у головних ролях – це must-see для всіх, хто прагне шокуючого кінодосвіду та аналізу власних стосунків.

21 серпня в кінотеатрах України стартує «Одне ціле» – стрічка режисера-дебютанта Майкла Шенкса, знята за його власним сценарієм, яку критики вже називають новою «Субстанцією». Прем’єра цього боді-горору про кохання відбулася на престижному фестивалі незалежного кіно Sundance, і наразі «Одне ціле» має глядацький рейтинг 100% «свіжості» на Rotten Tomatoes.

Це історія про пару закоханих, Тіма та Міллі, котрі переїжджають за місто, де з ними раптово починають відбуватися дивні й моторошні речі. Їхні стосунки – і навіть тіла – опиняються під загрозою через невідому та жахаючу силу, яка викривлює та може спотворити не тільки їхнє кохання, а і їх самих.

«Одне ціле» – стрічка, котру варто побачити, тому що про неї точно всі говоритимуть. А ще похід на неї у кіно може стати цікавим і в чомусь навіть терапевтичним досвідом для людей у стосунках. Ось три причини, чому кожній парі варто обрати цей фільм для побачення у кіно (якщо, звісно, ця пара любить горори).

Побачити екранну взаємодію реальної голлівудської пари

Головні ролі у фільмі зіграли Дейв Франко («Ілюзія обману», «Сусіди. На стежці війни») та Елісон Брі («Перспективна дівчина», «Блиск»), які також виступили продюсерами стрічки. А ще вони – подружня пара в реальному житті. І цей факт, з одного боку, дозволив їм бути максимально органічними на майданчику (і не повбивати при цьому одне одного за його межами), а з іншого – перевірити свої стосунки на міцність.

І перевірка була не з простих, адже за сюжетом тіла Тіма і Міллі буквально «проростають» одне в одного. На екрані це реалізували за допомогою спецефектів, за які відповідали одразу три студії – RISE («Фантастична четвірка: Перші кроки», «Останні з нас»), Framestore («Супермен», «Як приручити дракона») та Basilic Fly Studio («Дедпул і Росомаха», «Дедпул 2»), та засобами гримування.

«Були дні, коли ми із Дейвом були прикріплені гримерами рука до руки протягом десяти годин поспіль і навіть до вбиральні мусили ходити вдвох», – пригадує Елісон Брі.

Кадр з фільму

«Те, що Дейв та Елісон – справжня пара, додало нашому фільму реальності, а також емоційної та історичної чесності. Вони, як і їхні персонажі, разом вже понад десять років. Дейв сказав мені, що йому подобається працювати з Елісон, тому що вона знає його настільки добре, що він не може фальшивити. І цей фільм вимагав саме такої щирості. А ще – емоційної вразливості та фізичної близькості, справжньої динаміки стосунків справжніх партнерів по життю. Тож якби ми не взяли на ролі Тіма та Міллі реальну пару, я не думаю, що в нас взагалі щось вийшло б», – розповідає Майкл Шенкс.

І тепер творці фільму сподіваються, що справжні пари після перегляду «Одного цілого» зможуть по-новому подивитися на свої стосунки.

Дослідити з безпечної відстані небезпечні моменти в стосунках

«Дейв Франко та Елісон Брі грають пару з такою ж кількістю проблем, як і у реальних пар. Тім і Міллі разом уже 10 років і досі кохають одне одного, але у них достатньо проблем, щоб їхні стосунки перетворилися на звичну зону комфорту/дискомфорту з роздратованим питанням “Що ми тут робимо?”», – пише Variety.

Тож, спостерігаючи за їхньою історією, глядачам зовсім неважко уявити себе на їхньому місці. І дослідити ці питання з безпечної відстані.

Міллі і Тім є доволі різними. Вона – вчителька початкових класів, а він – інді-рок музикант. Їхній переїзд за місто пов’язаний із тим, що Міллі отримала там роботу вчительки. А Тіму ж у селі нема чого робити, тож він планував невдовзі після переїзду поїхати в тур зі своїм гуртом. На прощальній вечірці Міллі стає на коліно, щоб зробити Тіму пропозицію перед їхніми друзями, але ця сцена замість романтичного настрою радше викликає відчуття ніяковості та незручності, адже хоча Тім відповідає «так», проте з таким виразом обличчя, що це радше означає «так... мабуть». Одним словом, не надто добрий початок для нового життя.

Кадр з фільму

«Хоча “Одне ціле” безсумнівно є горором, але це дуже любовна історія. Тім і Міллі сперечаються в такий спосіб, що це відчувається як реальне життя. Це не просто милі кіношні суперечки. Ви відчуваєте їхню історію і як вони натискають на болючі точки одне одного. І це пов'язано з темою фільму, яка полягає в тому, що коли двом людям судилося бути разом, навіть їхні сварки є частиною цього. Адже ці люди об'єднані духом і, можливо, як каже фільм, плоттю», – акцентує Variety.

Пережити разом шокуючий кінодосвід і по-новому подивитися на тему стосунків

«Одне ціле» – це не просто бодігорор, а справжній шокуючий кінодосвід. Тож критики не дарма порівнюють його із минулорічним фільмом Коралі Фаржа «Субстанція», що наробив багато галасу і зібрав безліч нагород, включно із номінацією на «Оскар».

Зокрема, оглядач Hollywood Reporter пише: «Після “Субстанції” бажаєте ще більше тілесних мутацій а екрані? Що ж, в австралійського сценариста та режисера Майкла Шенкса є фільм саме для вас – з більшою кількістю хрускоту кісток, липкої гидоти та підшкірних трансформацій, ніж ви могли собі уявити. Не кажучи вже про надприродне культистське божевілля! Коли вчителька Міллі на початку фільму роздратовано припускає, що, можливо, їм з Тімом краще розійтися зараз, ніж пізніше, коли буде болючіше, вона й гадки не має, наскільки пророчими виявляться ці слова».

Кадр з фільму

Але весь цей тілесний жах є інструментом для того, щоб наочно показати певні аспекти спільного життя.

«Це фільм про потенційний жах спільного життя з кимось; про тривоги зобов'язань, що проявляються у великих масштабах. Він про співзалежність, моногамію, романи та образи – і про те, що в певний момент ми справді не можемо розрізнити, де закінчується одне життя і починається життя нашої другої половинки. Тож я сподіваюся, що ця історія не лише сподобається моїм колегам, любителям жанру горору, але й резонуватиме з кожним, хто пройшов через горнило закоханості та спільного життя. І, можливо, допоможе по-новому подивитися на тему стосунків як таких», – пояснює Майкл Шенкс.

Тож, якщо готові перевірити свою пару на міцність, – плануйте побачення у кіно на фільмі «Одне ціле» вже з 21 серпня.