Держзрадик Михайло Бойко під час інтерв'ю пропагандистам 2023 року

Івано-Франківський міський суд визнав Михайла Бойка винним у державній зраді, створенні терористичної групи та створенні незаконних збройних формувань. Суд заочно призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що Бойко служив в зоні АТО, був поліцейським і 2022 року потрапив у полон до росіян. Після цього він добровільно приєднався до незаконних формувань псевдореспублік.

За матеріалами справи, Михайло Бойко є уродженцем Узина Тисменицького району. Він працював у відділі карного розшуку Нацполіції в Івано-Франківській та Донецькій області. Бойко переїхав у Маріуполь 2003 року. У 2015 році його мобілізували. Російським пропагандистам зрадник говорив, що має звання капітана поліції. Згодом Бойко підписав контракт і до 2019 року. Згодом Доброславський районний суд Одеської області виніс йому вирок за самовільне залишення військової частини. За скоєне Бойко отримав рік умовного терміну.

Під час повномасштабного вторгнення Михайло Бойко перебував у Маріуполі й потрапив у полон до росіян. У вироку йдеться, що він працював в Головному управлінні Нацполіції Донецької області, що діяло в Маріуполі. Під час перебування в колонії Бойко погодився добровільно приєднатися до окупантів.

Слідчі вважають, що обвинувачений не пізніше 7 листопада 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, добровільно вступив до «батальйону імені Богдана Хмельницького». У жовтні 2023 року Михайло Бойко у Маріуполі вступив до терористичного формування «Каскад», яке знищувало Маріуполь, і 5 листопада склав присягу на вірність Росії.

Михайло Бойко складає присягу окупантам під час вступу в терористичне формування «Каскад»

Слідчі встановили, що Михайло Бойко з лютого по березень 2024 року був командиром розвідувального підрозділу «Каскаду» та воював поблизу Урожайного у напрямку селища Велика Новосілка Волноваського району. Крім цього, обвинувачений вербував бійців у свій підрозділ.

Державний зрадник також співпрацював з російськими пропагандистами. Російський телеканал НТВ 27 жовтня 2023 року опублікував відео про те, як колишні військові ЗСУ служать у російському підрозділі. У репортажі йдеться, що колишні українські військові та поліцейські нібито добровільно приєднуються до лав російської армії. Михайло Бойко говорить, що він доброволець з Івано-Франківська.

«Среди них есть даже уроженец западной Украины, бывший милиционер из Ивано-Франковска. Он тоже когда-то воевал в так называемой АТО, но после переехал жить в Мариуполь и сам же попросился в добровольцы. Бойко уверяет – открыть глаза его бывшим сослуживцам еще не поздно», – йдеться в репортажі пропагандистів.

У відео російський пропагандист зазначає, що невдовзі «Каскад» відправлять на одну з найскладніших ділянок фронту. Російський пропагандист говорить, що Бойко закликає військових ЗСУ скласти зброю.

Кто видит будущее, тот поймет. Уже им такое… Наверное, я по своей логике чувствую, что им вбили в головы, что вот мы в Европу, мы туда, мы сюда, мы в НАТО… Да никакой Европы не будет, никакого НАТО не будет. Вас просто используют. Пусть подумают, складывают оружие и идут домой к семьям», – говорить зрадник.

У жовтні 2023 року Михайло Бойко в інтерв'ю пропагандистові з «Россия-24» переповідав типові наративи Росії. Він сказав, що бореться проти американської пропаганди. За словами держзрадника, на боці України воюють іноземні найманці, зокрема поляки й угорці. Також він жалівся на президента Володимира Зеленського, який нібито хоче мобілізувати 70-річних. Бойко говорить, що в нього в Івано-Франківську живуть колишня дружина та дорослий син, який закінчив військову кафедру. Зрадник зізнається пропагандистові, що він прийматиме присягу п'ятий раз і цього разу не планує її зраджувати.

Під час засідань свідок розповів, що перебував з Михайлом Бойком в одній камері колонії в Оленівці у травні-червні 2022 року. За словами свідка, Бойко жалівся на українську владу. У липні та серпні росіяни вербували в'язнів до служби в терористичному батальйоні, й Бойко добровільно вирішив зрадити країну

«Свідок питав Бойка, нащо він вступив туди. Бойко відповів, що тут він буде сидіти, а там він буде захищати. Кого і від чого – свідок не зрозумів… Працівники колонії були здивовані, що ті переходять на їхню сторону. Самі ж вважали їх зрадниками. Після агітації добровільно зібралось орієнтовно людей 40-50 зі всієї колонії», – розповідає суд про свідчення військовополоненого.

Колегія суддів під головуванням Романа Хоростіля визнала Михайла Бойка винним у державній зраді, створенні терористичної групи та незаконних збройних формувань (ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 ККУ). Зрадник отримав заочний вирок – позбавлення волі на 15 років із конфіскацією всього майна та забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Строк відбуття покарання рахуватимуть з часу, коли Бойка затримають. Вирок можна оскаржити в апеляції.