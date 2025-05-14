Підозрюваний у жорстокому поводженні з полоненими Максим Бобилєв

Максима Бобилєва, якого Україна 17 липня 2024 року повернула з російського полону, підозрюють у жорстокому поводженні з іншими військовополоненими українцями у колишній Калінінській виправній колонії в окупованому місті Горлівка Донецької області. Справу слухатимуть у Печерському райсуді Києва. «Судовий репортер» повідомляє, що Максим Бобилєв не визнає провини.

Скандал з Максимом Бобилєвим розгорівся одразу після обміну полоненими торік 17 липня. Тоді Україні вдалося повернути 95 військових. Це бійці ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники. Колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно помітив Бобилєва на світлині, яку опублікував президент Володимир Зеленський. На фото він стояв загорнутий у синьо-жовтий стяг і тримав у руках прапор десантників. Лахно написав, що Бобилєв брав участь у побитті азовців, співпрацював з адміністрацією колонії та хотів позбутися українського громадянства.

Максим Бобирєв (крайній справа) після обміну полоненими 17 липня 2024 року. Фото зі сторіки Володимира Зеленського

Служба безпеки України 18 липня 2024 року зареєструвала кримінальне провадження і розпочала розслідування. У коментарі «Радіо Свобода» речник ГУР Андрій Юсов розповідав, що Бобилєв офіційно перебував у статусі військовополоненого і «виявив бажання повернутися в Україну». Через кілька тижнів Максима Бобилєва затримали за підозрою у порушенні законів і звичаїв війни – жорстокому поводженню з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 ККУ).

Максим Бобилєв народився 2002 року у Херсоні. Він був матросом і водієм роти 137-го батальйону окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України. До полону чоловік потрапив у перший день повномасштабного вторгнення у селищі Чаплинка на Херсонщині. Бобилєва могли утримувати у колишній Калінінській виправній колонії з 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року.

У Калінінській виправній колонії утримували українських військових, правоохоронців і цивільних. Наглядачі, які там працювали, мали українські паспорти, але називали себе мешканцями «ДНР». Після свідчень потерпілих Україна оголосила підозри у жорстокому поводженні з полоненими для приблизно 20 окупантів. Потерпілі від катувань заявляли, що Максим Бобилєв був лояльним до працівників колонії та долучався до побиття полонених. Слідчі мають свідчення від п'ятьох потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року.

Одного з колишніх військовополонених 19 вересня 2023 року працівники колонії звинуватили у приховуванні своїх татуювань. Вони змусили чоловіка роздягнутися й побили. Помічник начальника зміни Андрій Кононенко та інспектор відділу безпеки Артем Карянов відвели потерпілого в туалет. Слідчі вважають, що Бобилєв за власною ініціативою приєднався до них й тримав руки потерпілого, коли Карянов і Кононенко знущались з українця.

За версією слідства, також підозрюваний брав участь у так званій «прийомці» полонених, коли людей змушували роздягатися й били гумовими палицями. Оперуповноважений Дмитро Андрєєв проводив таку «прийомку» 30 жовтня 2023 року. Того дня Бобилєв також бив кийками полонених. За свідченням одного з потерпілих, 18 січня 2024 року Бобилєв вдарив його у груди ногою.

Загалом слідство опитало приблизно 20 свідків. У телефоні Бобилєва слідчі знайшли повідомлення і дзвінки на російські номери. Підозри у жорстокому поводженні з полоненими заочно отримали працівники Калінінської виправної колонії Кононенко, Карянов і Андрєєв, яких вважають спільниками Бобилєва.

Додамо, що Бобилєв пів року перебуває під вартою. Його адвокат Євген Олійник каже, що це необґрунтовано і надмірно суворо. Юрист наголошує, що Бобилєв є чинним військовослужбовцем і «може мати наміри продовжувати службу». Підозрюваний своєї провини не визнає. Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.