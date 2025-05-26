Анатолій Тараненко у 2021 році під час інтерв'ю для російських пропагандистів

Під час обміну військовополоненими 24 травня до України повернувся 51-річний Анатолій Тараненко, який 2021 року дезертирував й перейшов на бік російських окупантів. Після втечі він давав інтерв’ю російським пропагандистам, де звинувачував Україну у вбивствах мирного населення. У коментарі «Суспільному» заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, що Анатолій Тараненко потрапив у списки обміну, оскільки його туди внесла Росія.

«Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати, Україна також. Далі, робота правоохоронних органів і, в разі, підтвердження тієї, чи іншої інформації, відповідне реагування правоохоронних органів, згідно з чинним законодавством», – сказав Андрій Юсов.

Зазначимо, що схожого на Тараненка чоловіка зафільмували українські ЗМІ, які висвітлювали обмін полоненими. На кадрах він швидко виходить з автобуса та йде в лікарню. З журналістами колишній військовополонений не спілкувався.

Анатолій Тараненко розповідав пропагандистам про «жахи в українській армії». Фото російських ЗМІ

За словами Юсова, зараз слідчі встановлюють особу Тараненка та перевіряють правдивість звинувачень. Він наголосив, що Україна не могла впливати на списки й через короткий термін часу – обмін у форматі «1000 на 1000» провели менш як за тиждень.

Анатолія Тараненка обміняли 24 травня 2025 року. Скриншот з відео ТСН

Нагадаємо, що командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко назвав знущанням те, що в списках на обмін немає жодного азовця. Водночас він написав, що «повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців».

Колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно повідомив, що у січні 2021 року Анатолій Тараненко перейшов на бік окупантів. Засновниця асоціації захисників «Азовсталі» Катерина Прокопенко повідомила, що військовополонені свідчили проти Анатолія Тараненка. Зокрема, просив ножа, щоб катувати азовців і заявляв, що хоче воювати проти України.

Віктор Лахно опублікував копію повістки, якою Анатолія Тараненка викликали у відділ Територіального управління ДБР у Краматорську. Йому інкримінували дезертирство (ч. 3. ст. 410 ККУ) та викрадення зброї (ч. 3. ст. 408 ККУ). На повістці також є номер військової частини – 1815. Це 1-ша окрема танкова Сіверська бригада у складі ОК «Північ».

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Мар'їнського районного суду, в якій йдеться, що командира 1-ї танкової бригади судили через втечу Анатолія Тараненка й звинувачували у недбалому ставленні до військової служби. У документі йдеться, що Анатолій Тараненко служив за контрактом (російським ЗМІ Тараненко розповідав, що підписав контракт у 2015 році). Ввечері 28 січня 2021 року він перебував на наряді з охорони командно-спостережного пункту взводу. Військовий залишив місце служби й пішов у бік незаконних збройних формувань. Його зникнення помітили через годину.

Під час досудового розслідування слідчі вважали, що подія сталась через недбале ставлення до військової служби з боку командира механізованого батальйону 1-ї танкової бригади. Під час судових засідань командир повністю визнав провину. У лютому 2021 року суд оштрафував його на 2,5 тис. грн.

Росіянам Анатолій Тараненко розповідав, що мешкав у Полтавській області в селі Велика Вакулівка. У нього було троє дітей. Російські ЗМІ у лютому 2021 року писали, що він добровільно перейшов на бік так званої «ДНР». Тараненко розповідав пропагандистам, що в українському війську з нього знущалися та забирали їжу. За його словами, він сам знайшов контакти бойовиків, а перед втечею нібито спалив БМП. Перше інтерв’ю Тараненко дав пропагандистам 2 лютого у Сигнальному на Донеччині й звинуватив Україну в обстрілі села.

«Ви вбиваєте не російських воїнів, яких тут немає, а дітей та жінок», – казав Тараненко.

Після переходу Тараненка на бік терористів один з керівників так званої міліції псевдореспубліки Едуард Басурін сказав, що на бік Росії перейшли ще двоє українців. Станом на 1 лютого 2021 року вони нібито перебували у селищі Тарамчук Донецької області й готувалися вступити до лав бойовиків.

Едуард Басурін і Анатолій Тараненко. Фото російських ЗМІ

В інтерв'ю державній зрадниці Тетяні Монтян Тараненко розказував про алкоголізм в ЗСУ. Він заявляв, що «Зеленський ще гірший ніж Гітлер».

«Моє рішення – це камінь, який ніхто не розіб'є. Повертатися в Україну я не збираюсь», – сказав Тараненко.

Додамо, що на обмін Тараненка відреагував держзрадник та ексдепутат Верховної Ради Олег Царьов. Він написав, що не розуміє, чому Росія піарила полоненого, а тепер віддала Україні.

Допис держзрадника Олега Царьова. Скриншот ZAXID.NET

Також про обмін писали так звані російські воєнкори. Один з Telegram-каналів, який має 1,8 млн підписників, писав, що через Тараненка «в київських ЗМІ сталася істерика».