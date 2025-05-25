Військові, які повернулися з російського полону, 25 травня 2025 року

У неділю, 25 травня, відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися 303 захисники, серед яких п’ятеро є мешканцями Львівщини. Про це написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Серед 303 наших захисників, яких сьогодні визволили з полону, є пʼятеро бійців зі Львівщини. Деталі повідомлю згодом», – написав Козицький.

Згодом він розповів, що тепер вдома Роман Левко з Великих Мостів. Захисник потрапив у полон в серпні 2023 року поблизу Білогорівки, що на Луганщині. Також вдалось звільнити львів’янина Андрій Біскупа. Військовий був у полоні з грудня 2022 року.

Нагадаємо, що Україна та Росія 16 травня домовилися у Туреччині про обмін військовополоненими «1000 на 1000». Перший етап обміну відбувся 23 травня. Тоді в Україну повернулись 270 українських військовополонених та 120 цивільних заручників. Серед них були троє жінок. Зазначимо, що першим про обмін повідомив президент США Дональд Трамп. Сайт Politiko розповідав, що на той час полонені захисники ще не були вдома.

Під час другого етапу обміну Україна повернула 307 оборонців. Це представники рядового та сержантського складу, які боронили Україну на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.