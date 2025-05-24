Обмін полоненими у суботу, 24 травня 2025 року

У суботу, 24 травня, на Львівщину повернулися п’ятеро військових, які перебували у російському полоні. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Серед 307 українських захисників, яких сьогодні визволили з полону, є пʼятеро жителів Львівщини. Більше інформації – згодом», – написав Козицький.

Шептицька міська рада повідомила, що тепер вдома 44-річний Дмитро Гурелич. Він служив навідником-оператором танкового взводу у Національної гвардії України. Гурелич був у полоні з липня 2023 року.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 24 травня додому повернулися військові ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. У штабі розповіли, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. Наймолодшому звільненому 25 років, а найстаршому – 61 рік.

«У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених Оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, що про формат обмін 1000 на 1000 домовились під час переговорів України та Росії в Туреччині 16 травня. Перший етап обміну відбувся у п'ятницю, 23 травня. Тоді на Львівщину повернулися шестеро захисників. Загалом за два дні додому приїхали 697 людей. Третій етап обміну відбудеться 25 травня.