Загалом додому повернулися 390 українців

У п’ятницю, 23 травня, під час чергового обміну полоненими з російської неволі повернулися шестеро захисників зі Львівщини. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Серед шести захисників зі Львівщини – Володимир Гнидин. Він зі села Сулятичі Стрийського району. Захищав Україну у складі 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. Його полон тривав майже 19 місяців.

Володимир Гнидин був у полоні майже 19 місяців ( фото із Telegram Максима Козицького)

Також повернувся Василь Волошинський родом зі села Купновичі, що на Самбірщині. Захисник служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Потрапив у полон у січні 2023 року.

Василь Волошинський перебував у полоні з січня 2023 року ( фото із Telegram Максима Козицького)

З полону повернувся також уродженець села Болехівці Дрогобицького району Іван Іванчишин. У березні 2022 року він вступив до лав оборони України. Служив у Нацгвардії. Був гранатометником. У полон потрапив у вересні 2023 року, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Іван Іванчишин у полон потрапив у вересні 2023 року (фото із Telegram Максима Козицького)

Прізвища ще трьох захисників зі Львівщини, які повернулися з російського полону, наразі не повідомляли.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія провели частину великого обміну полоненими «1000 на 1000» про який домовилися під час перемовин у Стамбулі. Додому повернулися 390 українців – 270 військових та 120 цивільних громадян. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.