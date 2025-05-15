25-річний Олег Завалецький – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-морських сил України. Він – захисник Маріуполя, брав активну участь у бойових діях, боронячи місто. Потрапив у полон. У листопаді 2023 так званий «суд ДНР» засудив Олега до 30 років ув’язнення. У жовтні 2024 під час обміну полоненими воїн повернувся в Україну після майже трирічної неволі. ZAXID.NET поспілкувався детальніше з Олегом Завалецьким про його службу, полон та плани на майбутнє.

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Ви фаховий військовий. Чому вирішили обрати для себе військову службу?

У кожного має бути якийсь приклад або наставник. Я виховувався без батька, в мене був дідусь, а він був людиною ще старих поглядів, дуже розумний, дуже наполегливий, дуже працьовитий. Він мене виховував так само. А далі, те, що мене зробило таким, яким я є, – це військовий ліцей, Національна академія сухопутних військ, тут у Львові, де я чотири роки навчався. Потім вже формувала служба у війську, Маріуполь, бойові дії й полон. Полон, якщо ти свідома людина і тобі є над чим подумати, ти не страждаєш від всіляких дурниць, з нормальних і свідомих людей утворює діаманти – під цим психологічним тиском, фізичним тощо. Адже і діаманти утворюються на великій глибині. В полоні дуже багато часу витрачається на думки про їжу, бо дуже сильно морять голодом. Є такі місця, де люди ходять як після голодомору. Я думаю, що всі бачили ці фотографії, коли повертають наших хлопців з полону, в якому вони стані. Сидячи у полоні, я склав тези до наукової роботи. Шість основних тез, тобто мої висновки, які я зробив під час того, як вів бойові дії. Деякі з них навіть зараз є актуальними. І я б дуже хотів, щоб це ніде не загубилося, це все зі своєї голови листок паперу перенести. У мене дуже багато думок про різні наукові праці, про тези, про дисертації.

Повернімось до початку повномасштабного вторгнення. Де воно вас застало?

Повномасштабне вторгнення мене застало в населеному пункті Широкине (Маріупольський район Донецької області – ред.). Ми тоді виїхали на планову ротацію, ще 15 грудня. Я виїхав зі своїм начальником служби на днів п’ять днів раніше. Бо я інженер, дуже багато потрібно приймати інженерної документації. Це формуляри інженерних загороджень, паспорти взводно-ротно-опорних пунктів і так далі. Це все потрібно було перевірити, підготувати, щоб люди не заходили в казна-що. Люди у мене дуже були вмотивовані й в них дуже багато практичного досвіду. Це хлопці, які виходили з Криму. У мене було два сержанти, командири відділення. Зараз вони ще перебувають у полоні. Я стараюся про них всім розповідати, бо це реально дуже гідні воїни, які допомагали мені виконувати всі завдання, не дивлячись на те, що нам там всім було страшно, нам там не вистачало їжі. Ми замість води споживали по п’ять літрів енергетиків, бо води взагалі не було.

Розкажіть детальніше, які саме завдання виконували?

Поки був ще в Широкиному, до початку повномасштабної війни, в основному мої завдання полягали в наданні допомоги в фортифікації або методичних рекомендацій. Тобто я ходжу, дивлюся, де є якісь недоліки, вказую. Також це інженерна розвідка. Коли хтось хоче щось нове викопати на якійсь місцевості, хоче якийсь новий шлях підвозу або ще щось, він перший не йде. Навіть якщо потрібно притягнути дроти для того, щоб спілкуватися по телефонному апарату. Спочатку йдемо ми, а потім вже йдуть зв'язківці. Доводилося в перші два-три тижні з переднього краю не вилазити. Було дуже багато «не розривів», було дуже багато таких боєприпасів, які вже були браковані, їх також потрібно було шукати й знищувати.

За яких умов потрапили в полон і коли це сталося?

До полону я потрапив 4 квітня, ближче до світанку. Я стояв на позиції, тоді вже другий раз приблизно два тижні бігав в піхоті. Це вже було на території заводу імені Ілліча. Нам надійшов наказ від заступника командира батальйону, старшого лейтенанта Безсмертного. Він сказав, що треба їхати на другу роту, ми всі там маємо скупчитися для того, щоб здійснювати якісь подальші маневри. Ми виконали цей наказ і потрапили в оточення. Вже в полоні я дізнавався, як це все відбувалося. Коли Маріуполь вже був в кільці, там було два кільця. Одне кільце – це «Азовсталь», інше кільце – це завод Ілліча. Про нього, до речі, дуже мало хто говорить, але я думаю, що ми також зробили немаленький вклад. І взагалі, я розмірковував, чому в нас була така жага до того, щоб перемагати, нищити росіян. Ми всі розуміли, що або вони нас, або ми їх.

Тобто із цього заводу Ілліча ви вже потрапили в полон, так?

Можна сказати, що з заводу. Я виїхав з заводу і потрапив в полон.

Як саме це відбувалось?

Ми приїхали з моїм взводом. Деяких хлопців моїх вже обміняли в минулому обміні, я вже до них їздив, налаштовував на подальшу працю. Бо наскільки мені відомо, десь 200 тисяч СЗЧ в армії. Дуже багато тих, хто не хоче і не розуміє, для чого воювати. Люди не можуть зрозуміти, що ненависть росіян побудована на тому, що ми розмовляємо українською мовою, що ми українці, за нашу національність, за наші погляди. У нас немає, як вони говорять, якихось ультранацистських чи неонацистських поглядів і так далі.

Але я хочу сказати, що за час полону вони нас самі такими й роблять, такими жорсткими ультранаціоналістами. Я буду робити все, щоб моя нація возвеличувалась, але я так само радий за японців, що в них крута нація, за німців, за американців, але не за росіян. Це не нація, це просто біосміття. Це біосміття, яке, на жаль, поки що існує на нашій планеті. Потрібно докладати усіх зусиль, щоб його залишалося з кожним днем якомога менше. І наші люди не можуть цього зрозуміти.

Я був в Маріуполі, потім потрапив до полону, де перебував два роки й сім місяців, де мене там... Всі два роки й сім місяців не катували, бо вони самі дуже сильно втомилися б це все робити. У мене було 13 різних місць утримання. В деякі місця я заїжджав по третьому колу, коли мені другу справу робили. А це в них дуже улюблена штука зі справами, бо їм потрібно всіх вбитих цивільних списати на когось. Якщо ми займалися війною, я їздив в тиловому забезпеченні, шукав на складах речі, продовольство, амуніцію. Їздив як інженер, руйнував ділянки доріг, тунелі, мости і так далі. Десь щось мінував, десь щось розмінував. Потім раз побігав у піхоті чотири дні, потім вже наступний раз, коли люди закінчились, ще раз бігав у піхоті. В мене реально не було часу ці всі злочини робити. В росіян тактика «спаленої землі», як в німців було. Все знищувати. Ми тільки зайняли оборону в одному будинку, вони нас спалили, зразу в цей будинок давай «насипати». І так з кожним будинком, мінус один будинок, мінус одна позиція, а ми все звужуємося, звужуємося, звужуємося. І сталася ситуація, що наш батальйон опинився в оточенні. В Маріуполі, який вже перебував в оточенні, було ще три оточення. Завод «Азовсталь», завод «Ілліча» з нами всіма і мікрорайон Мирний. А заступник комбата, як потім з’ясувалося, проросійський. В нього родичі в Росії, якісь високопоставлені офіцери. І він був «засланим козачком».

Це йдеться про Безсмертного, якого ви згадували вже?

Так. Його засудили в нас в Україні, а сам він десь в Бердянську, здається, під охороною ходить. Але там є активний рух опору, який свою роботу робить. Я сподіваюся, що скоро з Безсмертним вони також зроблять свою роботу і це питання буде закрите. Бо він, як в Біблії пишуть, наче пилинка в очах. Треба його «мінуснути», бо ця людина зіпсувала імідж нашого підрозділу, зіпсувала взагалі розуміння поняття «вірний завжди».

Давайте ще про полон поговоримо. Які там у вас були умови і як загалом до вас ставилось?

По ту сторону сидять 140 мільйонів людей, в яких ідеологічна ненависть до всього українського народу. В них дуже сильна ідеологія. Я б сказав, в нас є сильніша ідеологія, оцей так званий націоналізм. І в «Азові», і в 3-й штурмовій бригаді, в таких підрозділах, які на цьому акцентують, туди йдуть люди свідомі, вмотивовані, зі своїм баченням. Решта ж не усвідомлює того, що якщо ми цю війну програємо, ми просто втратимо Україну. Потрібно один раз всім людям зрозуміти, що потрібно народити українській нації так звану національну свідомість.

Якщо сюди прийдуть росіяни, вони тут знищать всіх. Вони в полоні били хлопців, які обороняли Київ, Харків, Чернігів. Били їх і казали, чому вони прийшли на їхню територію. Там є приблизно 6500 військовополонених і майже в усіх місцях однакове ставлення. Це цілодобові пригнічення тебе, зокрема і в морально-психологічному плані. Вони вмикали нам свої пісні: «Катюша», «День Побєди», «10-й наш десантний батальйон», «Вставай, страна огромная». В них цілі плейлисти, і вони реально на цьому схибнуті. Якщо українці не зрозуміють, що якщо ми не почнемо готуватися краще, краще все вивчати, ми втратимо Україну. Дуже б хотілося, щоб хоча б один відсоток мене почув. Мінімальне, що можна зробити для ветеранів, для армії, це збирати пластикові кришечки. З них не роблять протези. Я це знаю. Їх здають, бо там пластик іде вищої якості, ніж сама пляшка. Їх здають і за ці кошти вже купують або покращують протези, якісь деталі. До прикладу, нас 30 млн, якщо хоча б половина, це 15 млн людей, почнуть збирати всі кришечки, у мене навіть не буде страху. Якщо я – сапер, буду щось розміновувати й мені відірве кінцівку, я буду знати, що у нас народ свідомий. В мене буде можливість поставити протез, мені його одразу куплять, бо будуть кошти, бо народ за це переживає, бо він знає, що потрібно допомагати армії. Потрібно хоча б щось, але робити. Нещодавно почув хорошу фразу – «якщо ти не в армії, то ти для армії маєш щось робити».

Ви провели в полоні майже три роки, і це фізичне, і моральне насильство. Що вам допомагало триматися?

Насамперед дуже сильно допомагало триматися те, що в мене дуже хороша родина, в мене з усіма дуже хороші стосунки. Але, сидячи в полоні, я усвідомив, що вони були не настільки хороші, їх потрібно тільки розвивати. Також в мене дуже багато друзів і товаришів було, з якими в мене також є безліч неперевершених моментів. До речі, до полону я дуже любив ходити в кіно. На першому курсі я взагалі кожен тиждень ходив в кіно. Їздив в King Сross Leopolis, туди був найпростіший маршрут з академії.

Чи знали ви, що вас планують обміняти?

Чесно кажучи, я здогадувався. Бо перед цим обміняли першу партію засуджених. А взагалі, коли ми дізналися за «курську операцію», я сказав, що нас почнуть міняти. Хлопці казали, що я жартую. Я їм обґрунтував, що ми заходимо на територію противника, ми беремо всіх прикордонників, ми зразу беремо всіх держслужбовців. Це поліція, це прокуратура і так далі. Це неабияк збільшує обмінний фонд.

Вас засудили до 30 років тюрми за злочини, яких ви не скоювали. В чому саме вас звинувачували й що думали, розуміючи те, що вас звинуватили в тому, що ви насправді не робили?

У двох словах скажу, бо всі деталі я не пам'ятаю. Вони деколи щось дописували, деколи щось міняли. Це так смішно, це ніби сценаристи пишуть сценарій до фільму. І вони там консиліум збирають, хто кого і як вбивав. Кажуть мені пиши, що вбив чоловіка з собачкою. Ще за трохи часу кажуть, все переписувати й писати, що вбив двох людей. Потім кажуть писати, що вбив двох людей не там, а в іншому місці. За деякий час кажуть знову переписувати, що вбив людей і собаку. Подумавши кажуть, що треба спершу написати, що вбив спершу собаку, а тоді людей, бо якби вбив спершу людей, то собака втікла б. Отак у них все робиться, треба ж на когось списати вбивства цивільних. Начебто за проросійську позицію.

З такого найгіршого, що в мене було, це трофічні виразки. Я гнив живцем протягом двох місяців. Мені медичну допомогу майже не надавали. Лише раз в тиждень ватку з йодом або з зеленкою в камеру закидали. Тоді мені давали рушника, я його затискав, двоє людей мене тримали, а третій вибирав з ноги мертву м'язову тканину, волокна з усіх місць, які гноїлися. Щоб це не розповсюджувалося. Протягом двох місяців в мене висока температура була, нога сильно напухла, галюцинації були від температури. І в один із таких днів мене людей 15 так нормально побило. Троє шокером, четверо тримали, двоє душили водою і решта скакали по тілу, копали ногами. У них там, чим далі в глибину Росії, тим вони більше патріоти. А це було 600 км в сторону сходу за Москву, Республіка Мордовія. Там вони такі патріоти «за дідів і за побєду».

Коли ви потрапили в Україну? Коли вас обміняли?

Обміняли мене 18 жовтня 2024 року. Я був дуже здивований і дуже задоволений. Мене забрали з Донецького СІЗО. Я там був вже четвертий раз чи третій. Це мені другу справу почали робити. Вже суди почалися, судовий процес. Постукали у двері, сказали, щоб Завалецький йшов з речима на вихід. Я думав, що мене ще кудись зараз відправлять, щось нове почнуть придумувати. Я зібрав усі речі. Дізнався, що їду додому, коли дали мені підписувати листочок. Дивлюся, а там де підпис пише «подпись освобождаємого». Я підписав і заходжу в «стакан». Це місце, кімната-відстійник, де кидають зеків, які приїхали або кудись їдуть з колонії або з СІЗО. Я заходжу туди й кажу до хлопців, що ми їдемо на обмін. А вони не повірили, казали, що ми ідемо в «Чорний дельфін».

Коли вже опинились на території України, що відчували й кому першому подзвонили?

Я думаю, що як і всі, у кого є матері, всі дзвонять до мами. Мама – це реально та людина, яка віддала життя. Нас там били, нам було важко, але матерям складніше, вони також натерпілися, поки чекали на нас. Тому до мами зателефонував. Відчуття ейфорії впродовж місяця було. Я був такий задоволений, що я вже не там, а в мене ж планів ціла купа. Я одразу почав спортом займатися, наукові писати. До матерів, рідних побратимів дзвонити, з якими був в полоні.

Ви зараз перебуваєте на реабілітації в центрі «Незламні». Розкажіть, яку допомогу вам тут надають?

Ще в полоні я казав, що буде посттравматичний синдром. Ми це в академії вчили, я це знав. Потрібно розуміти, що нас катували, задовбували піснями, і це безслідно не мине. Тому потрібно працювати з психологом, з психотерапевтом, з психіатром. Але в нас такий менталітет, що немає розуміння, чому потрібно йти до психолога. Я не псих, я пишу наукові роботи, я займаюся тим-то, тим-то, я даю вам інтерв'ю. Але я ходжу до психолога, бо я розумію, що так мені набагато краще буде. І надалі це не призведе до якихось поганих наслідків. Потрібно, щоб всі наші військовослужбовці це усвідомлювали. На майбутнє я хочу спочатку звільнити всю свою голову від цих всіх наукових праць. Буде дуже шкода, якщо такий досвід офіцера, який я здобув як інженер, в піхоті, в полоні, не передасться. Якщо я зараз піду десь в якийсь бойовий підрозділ воювати, я не говорю, що я там загину, але є дуже високий шанс. Якщо я загину, я ці всі знання, цей весь досвід не передам нікому. А це і досвід про виживання в полоні, це досвід про виживання в Маріуполі, про виконання тих всіх інженерних завдань.

Які у вас плани далі на майбутнє?

Служити залишаюся 100%. Я розумію, що зараз в державі відбувається, розумію, що ми можемо втратити все, а я цього не хочу. Я сидів два роки й сім місяців в полоні не для того, щоб вийти й переїхати десь в Європу. Я хочу жити в себе в місті. У мене там каньйон чудесний, мости, фортеці. А не якась їхня Мордовія чи Бурятія.

А про що мрієте?

Чесно кажучи, мрію про науковий ступінь. Хочу стати кандидатом історичних наук, як мінімум. Хочу стати кандидатом у майстри спорту.

Яким спортом займаєтесь?

Зараз в основному – це важка атлетика і біг.