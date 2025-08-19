Залізничний переїзд в Пустомитах закриють до кінця тижня
Учасників дорожнього руху просять враховувати зміни і користуватися об’їздом
Переїзд перекриють вже в середу о 9:00
Через капітальні ремонтні роботи на коліях залізничного переїзду в Пустомитах буде перекритий рух транспорту. Для водіїв розробили схему об’їзду, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
Залізничний переїзд 1501 км + 028 м дільниці Львів – Стрий буде перекритий впродовж 20-23 серпня. Роботи розпочнуться в середу о 9:00 і завершаться в суботу о 20:00.
Схема об'їзду перекритого залізничного переїзду (ЛОВА)
Водіїв автомобілів і пасажирів автобусів просять врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей і користуватися тимчасовою схемою об’їзду.
