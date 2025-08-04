Відділ поліції у Постомитах на вулиці Тараса Шевченка, 1

Головне управління національної поліції Львівської області уклало угоду з ТОВ «Фірма "Інтербуд"» на капітальний ремонт відділу поліції №3 у Пустомитах. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 64,5 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Відремонтувати відділ планують до 1 грудня 2026 року.

Зазначимо, що двоповерхова будівля відділу поліції у Пустомитах розташована на вулиці Тараса Шевченка. Над частиною споруди розміщений мансардний поверх. Також у споруді є підвал та ізолятор тимчасового тримання. Проєкт капітального ремонту передбачає перепланування відділу для розміщення фронт-офісу, чергової частини з кімнатою для відпочинку, кімнати для зберігання зброї, канцелярії, кімнати прийому громадян. Проєктанти передбачили зелену кімнату, дві кімнати слідчих дій, санвузли, перенесуть камеру для затриманих, кімнату для побачень з адвокатом, дві кімнати для інтерв'ювання затриманих.

Згідно з технічним завданням, у відділі поліції планують замінити покриття підлоги, провести гідроізоляцію, відремонтувати покриття стін і стель. Крім цього, відремонтують водопровід та систему опалення, облаштують вентиляцію, встановлять рекуператор, замінять електромережі, оновлять частину покрівлі, встановлять блискавкозахист, утеплять фасад.

У будівлі перевстановлять камери відеоспостереження, облаштують систему пожежогасіння в камерному блоці, закуплять нові меблі, замінять цегляні ділянки стін огорожі на монолітні залізобетонні. Для працівників ізолятора тимчасового тримання встановлять душ. Також для працівників ІТТ та затриманих облаштують кухню. Гарантійний термін експлуатації відремонтованого відділу становить десять років. У 2025 році на ремонт планують витратити майже 10 млн грн. Всі роботи профінансують з держбюджету.

Єдиним учасником торгів та переможцем аукціону стало ТОВ «Фірма "Інтербуд"». Згідно з аналітичним порталом YouControl, компанія працює у Львові з 2008 року й спеціалізується на будівництві. Керівником компанії є Ростислав Бурак. Власниками ТОВ «Фірма "Інтербуд"» є Андрій Демус (50%), Олексій Гайда (29,26%), Богдан Парнета (5,19%), Володимир Кордупель (5,19%), Ігор Костюк (5,19%) та Андрій Пенцак (5,19%). Всі співвласники, крім Ігоря Костюка, а також їхні родичі на місцевих виборах 2020 року балотувалися до Давидівської сільради від партії «Варта». З виборчого списку з 21 людини 11 є керівниками та засновниками фірми «Інтербуд» та їхніми родичами.

За всі роки компанія уклала 45 договорів на понад 422 млн грн. Найбільше підрядів компанія отримала від поліції Львівської області – майже на 200 млн грн.

Нагадаємо, що компанія у 2021 році виграла тендер на ремонт адміністративного центру швидкого реагування поліції на вулиці Стрийській (поблизу будинку №105) у Львові. Замовник відхилив п’ять учасників із більш економічно вигідними пропозиціями на користь ТОВ «Фірма "Інтербуд"». Роботи планували виконати за 83,5 млн грн. Через повномасштабне вторгнення ремонт припинили. Підрядникові виплатили 48 млн грн й розірвали договір «через істотну зміну обставин». У 2023 році вартість ремонту центру зросла на 37 млн грн. Підряд знову отримало ТОВ «Фірма "Інтербуд"».