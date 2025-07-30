Угода на відновлення мосту триватиме до грудня 2026 року

ТОВ «РБП Транс-мост» розпочало ремонтувати міст через річку Сукель на дорозі місцевого значення Баня Лисовицька – Лани Соколівські у Стрийському районі. Вартість робіт становить 5,55 млн грн. Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА у середу, 30 липня, повідомив, що міст зруйнувала повінь 2008 року.

Ремонт профінансують з місцевого та обласного бюджетів. «Тоді ж [2008 року] почали його відновлювати, але через брак фінансування роботи призупинили. Сьогодні відновили роботи й споруда нарешті отримає належний технічний стан», – сказав директор департаменту дорожнього господарства Орест Шуліковський.

Ремонт моста відновили у липні 2025 року. Фото департаменту дорожнього господарства ЛОВА

Довжина мосту становить 12 метрів. Під час ремонту планують очистити річище, опори та підходи збудувати підпірну стінку, перехідну та монолітну плити; відремонтувати збірні плити та тротуари. Крім цього, підрядник має облаштувати водовідведення, бар’єрне огородження та дорожнє покриття; встановити знаки й нанести розмітку.

«У результаті буде безперебійне та безпечне транспортне сполучення між населеними пунктами регіону й виробничими об’єктами, покращаться транспортно-експлуатаційні показники дороги», – пишуть у департаменті дорожнього господарства Львівської ОВА.

На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що угоду на ремонт мосту уклали 10 травня 2025 року. ТОВ «РБП Транс-мост», яке перемогло в аукціоні, було єдиним учасником торгів. Договірна ціна закупівлі є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Завершити ремонт планують до кінця 2026 року.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «РБП Транс-мост» працює з 2007 року й спеціалізується на будівництві мостів та тунелів. Компанія зареєстрована у селі Ратнів Луцького району. Її власником з Володимир Рицай.

Як повідомляв ZAXID.NET у травні 2024 року, ТОВ «РБП Транс-мост» виграло тендер на реконструкцію підвісного мосту через Західний Буг. Однак договір розірвали через втручання БЕБ, що знайшло ризики неефективного використання бюджетних грошей. У БЕБ пояснювали, що компанія не мала кваліфікації, знань та досвіду, щоб ремонтувати міст.

Також у судовому реєстрі є ухвали, в яких фігурує ТОВ «РБП Транс-мост» через ймовірну крадіжку грошей під час ремонту мосту на дорозі Пирятин – Гараєць на Львівщині. Крім цього, волинський сайт розслідувань «Сила правди» у квітні 2024 року розповідав, що у тендері на ремонт мосту на дорозі Стара Вижівка – Буцинь, який отримало ТОВ «РБП Транс-мост», аудитори вже знаходили порушення.

Додамо, що з 2016 року до липня 2025 року ТОВ «РБП Транс-мост» уклало 94 договори на майже 600 млн грн. Найбільше підрядів компанія отримала від Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області (майже 192 млн грн) та департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА (майже 134 млн грн).