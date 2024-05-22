Аналітики БЕБ упередили неефективне використання грошей під час реконструкції підвісного мосту в Червонограді

Після втручання аналітиків Бюро економічної безпеки відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради вирішив не укладати договір з ТОВ «РБТ Транс-Мост» на реконструкцію підвісного мосту через Західний Буг. Міст, який сполучає Червоноград зі селами Велике і Бендюга, збудували у 1970-х роках минулого століття. Його довжина становить 75 метрів. На роботи планували витратити приблизно 6,4 млн грн. У прес-службі БЕБ розповіли, що аналітики знайшли низку ризиків, які впливають на ефективне використання бюджетних грошей.

«Встановили невідповідність переможця кваліфікаційним критеріям визначених міськрадою в тендерній документації. Працівники компанії-переможця не мали необхідної кваліфікації, знань та досвіду для виконання ремонтних робіт. Це могло призвести до невиконання договору або неякісної реконструкції мосту. Працівники Бюро скерували на адресу установи рекомендаційний лист щодо виявлених ризиків. Замовник ухвалив рішення не укладати договір з переможцем тендеру та скасував закупівлю», – повідомляють у прес-службі БЕБ.

Тендер на ремонт намагалися провести вже 11 разів

Зазначимо, що Червоноградська міськрада вперше оголошувала тендер на реконструкцію підвісного мосту через Західний Буг у березні 2018 року. На сайті держзакупівель Prozzoro йдеться, що на роботи планували витратити 7,1 млн грн. Торги скасовули, оскільки не було пропозицій від підрядників. Вже у квітні того ж року замовник повторно оголосив тендер і обрав переможцем торгів ТОВ «Будгарант Групп». Однак у грудні 2019 року угоду розірвали за згодою сторін. За виконані роботи підрядник отримав 5,7 млн грн. У 2020 році Червоноградська міська рада планувала витрати на ремонт мосту ще 2,3 млн грн. Однак торги тричі не відбувалися через відсутність пропозицій. У жовтні 2020 року таки обрали підрядника – ТОВ «Агрошляхбудсервіс-Стрий». За виконані роботи компанія отримала 1,3 млн грн.

Відремонтований міст у квітні 2018 року (Фото «Ехо Червонограда»)

У лютому 2022 року СБУ повідомляла, що викрила посадовця Червоноградської міськради на привласненні 1,5 млн грн під час реконструкції моста. Чиновник впродовж року підробляв акти виконаних робіт.

Вже 2023 року Червоноградська міськрада тричі намагалася провести торги. У 2024 році переможцем аукціону обрали ТОВ «РБТ Транс-Мост», яке мало виконати роботи за майже 6,4 млн грн. Підрядник 10 травня повідомив, що не укладатиме договір через порушення переможцем кваліфікаційних критеріїв. Зазначимо, що згідно з тендерною документацією, планували оновити металеві та залізобетонні конструкції мосту, висадити дерева, облаштувати тротуари, змонтувати освітлення тощо.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «РБТ Транс-Мост» зареєстроване у селі Ратнів Волинської області й працює з 2007 року. Основним видом діяльності підприємства є будівництво мостів і тунелів. Керівником та власником компанії є Володимир Рицай.

У судовому реєстрі можна знайти ухвали про те, що ТОВ «РБП Транс мост» підозрюють у крадіжці грошей під час ремонту мосту на дорозі «Пирятин – Гараєць» на Львівщині. Також волинський сайт розслідувань «Сила правди» у квітні 2024 року розповідав, що у тендері на ремонт мосту на дорозі «Стара Вижівка – Буцинь», який отримало ТОВ «РБП Транс мост», аудитори вже знаходили порушення, оскільки пропозиція не відповідала критеріям.