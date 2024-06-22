Роман Яремчук переписав історію національної команди

Напередодні збірна України провела на Євро-2024 свій другий поєдинок. Суперниками команди Сергія Реброва була Словаччина, яка після першого тайму вела в рахунку 1:0. Однак завдяки зусиллям Миколи Шапаренка і Романа Яремчука «синьо-жовті» по перерві змогли двічі вразити ворота суперника і вирвати таку необхідну перемогу.

Вирішальний гол Яремчука за десять хвилин дозавершення матчу дозволив йому стати найкращим бомбардиром в історії збірної України на чемпіонатах Європи. Перед стартом Євро-2024 у таборі національної команди в рейтингу головних голеадорів континентальних першостей панувало тривладдя: Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук мали у своєму доробку по два голи. Поєдинок зі словаками виніс форварда Валенсії на вершину топу.

До слова, перші два голи Яремчук реалізував на Євро-2020, відзначившись у матчах з Нідерландами (2:3) та Північною Македонією (2:1).

Топ-5 найкращих бомбардирів збірної України на Євро:

Роман Яремчук — 3 голи (7 матчів) Андрій Шевченко — 2 (3) Андрій Ярмоленко — 2 (13)

Окрім того, Яремчук вийшов на чисте четверте місце в історії бомбардирів збірної України у всіх матчах – тепер у Романа 16 голів, і він на один м’яч випередив нинішнього наставника національної команди Сергія Реброва.

Топ-5 найкращих бомбардирів збірної України загалом:

Андрій Шевченко — 48 голів (111 матчів) Андрій Ярмоленко — 46 (119) Євген Коноплянка — 21 (87) Роман Яремчук — 16 (51) Сергій Ребров — 15 (75)

Нагадаємо, попереду у збірної України, як мінімум, ще один матч на Євро-20204 – у 3-му турі «синьо-жовті» зіграють проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня і розпочнеться о 19:00 за київським часом.