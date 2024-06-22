Василь Зварич пробув на посаді посла понад два роки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла України в Польщі Василя Зварича та перевів його на посаду посла у Чехії. Про це йдеться в указах Володимира Зеленського від 21 червня.

«Звільнити Зварича Василя Богдановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща», – йдеться в указі президента №366/2024.

Другим указом, №367/2024, Володимир Зеленський призначив 47-річного Василя Зварича послом у Чехії. Зазначимо, у країні з липня 2022 року, після звільнення Євгена Перебийноса, не було посла від України.

Хто обійме посаду посла України в Польщі, наразі невідомо.

Окрім того, Володимир Зеленський призначив посла України в Іраку. Ним став Іван Довганич. Також своїм указом президент призначив Олександра Карасевича, який був послом у Нідерландах, постійним представником при Організації із заборони хімічної зброї.

Що відомо про нового посла в Чехії

Василь Зварич народився у Стрию на Львівщині та з відзнакою закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. З 1999 року працював у низці відділів МЗС. Обіймав посади секретаря посольств у Туреччині, Польщі, а також був радником посольства України в США.

З 2012 по 2022 роки працював заступником керівників департаментів МЗС, а 8 лютого 2022 року обійняв посаду посла України у Польщі. На посаді Василь Зварич пробув понад два роки.