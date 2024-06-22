Один з корпусів університету зазнав серйозних ушкоджень

У ніч на суботу, 22 червня, російські окупанти атакували Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу. Про це повідомили у пресслужбі університету, яка відкрила збір на відновлення зруйнованих корпусів.

Вранці 22 червня ДСНС повідомило про влучання у корпуси навчального закладу в Івано-Франківську. За даними рятувальників, в результаті ракетної атаки утворилася вирва 20 м² з осередком загоряння.

«Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пізніше руйнування підтвердив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який уточнив, що через російську атаку постраждав НТУ нафти і газу.

Згодом пресслужба університету заявила, що навчальний заклад відкрив збір на відбудову пошкоджених корпусів.

«У цей нелегкий час спільнота ІФНТУНГ звертається до наших випускників, партнерів та всіх небайдужих з проханням про допомогу та фінансову підтримку, щоб подолати наслідки чергового російського злочину», – повідомили у пресслужбі університету.

Знайти реквізити та долучитися до збору на допомогу університету можна тут.

Зазначимо, влучання по університету нафти і газу в Івано-Франківську відбулися під час масованої російської атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру заходу та півдня. Більшість повітряних цілей вдалося збити, проте руйнування зафіксували на Львівщині, Волині та Запоріжжі.