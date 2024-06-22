Наслідки нічної атаки на навчальний заклад в Івано-Франківську

У ніч на суботу, 22 червня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на українські області, обстрілявши критичну та цивільну інфраструктуру. Зокрема, під час восьмої масованої атаки дронами та стратегічною авіацією постраждали об’єкти на Львівщині, Прикарпатті та Запоріжжі.

Під час нічної повітряної тривоги вибухи пролунали у Львівській області. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, удар припав на критичну інфраструктуру.

«Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом», – повідомив Максим Козицький.

О 08:35 Козицький повідомив про те, що пожежу вдалося загасити. Для ліквідації загоряння залучили 67 пожежників та 12 одиниць спецтехніки.

У пресслужбі «Укренерго» уточнили, що росіяни також завдали удару по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Крім того, у компанії уточнили, що атаковані об’єкти у Запорізькій та Львівський області належать «Укренерго».

На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, доправлені в лікарню. Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Під час нічної атаки окупанти також вдарили по навчальному закладі в Івано-Франківську. У пресслужбі ДСНС повідомили про пожежу та руйнування в одному з комплексів закладу.

«Сьогодні вночі ворог завдав удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття. В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, ППО працювала у Волинській області. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Міський голова Луцька додав, що внаслідок падіння уламків у Луцькій громаді зайнялася пожежа у житловому будинку. Будівлі отримала значні пошкодження. Втім, пожежу вдалося загасити, а Луцька міська рада допоможе відновити дім. Постраждалих внаслідок падіння уламків немає.

Уламки російських повітряних цілей впали на житловий будинок біля Луцька

Головнокомандувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українській ППО вдалося знищити більшість ракет та всі БпЛА, які росіяни випустили по Україні. Загалом окупанти випустили 29 снарядів, серед яких:

13 безпілотників типу Shahed, запущених з російського Приморсько-Ахтарська та Криму;

10 крилатих ракет Х-101/Х-555, випущених Ту-95 МС з Саратовської області Росії;

дві крилаті ракети «Іскандер-К» з Криму;

чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

«В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей: сім крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири крилаті ракети “Калібр”, одну крилату ракету “Іскандер-К”, 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136», – повідомив Микола Олещук.

Результати роботи ППО у ніч на 22 червня

Максим Козицький уточнив, що сім з 10 крилатих ракет збили військовослужбовці ПвК «Захід», частину з них – на Львівщині.

Наслідки російської атаки в областях України уточнюються. Зазначимо, російські дрони атакували Україні з вечора 21 червня, а приблизно опівночі у повітря піднялися стратегічні літаки Росії. Приблизно о 03:50 росіяни випустили крилаті ракети по Україні.