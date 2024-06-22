Правохоронці імені депутата не розголошують

Депутату Сумської обласної ради повідомили про підозру в умисному вбивстві працівника лісництва. Про це інформує пресслужба прокуратури Сумщини 22 червня.

Повідомляється, що подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства «Північний ліс», що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

За версією слідчих, під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний майстер лісу помер на місці події, зазначили у прокуратурі.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.

Прокуратура не розголошує імені депутата.