Праворуч на фото мисливець, який застрелив у лісі чоловіка під час незаконного полювання

Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вбивстві з необережності мисливця, який застрелив іншого мисливця на незаконному полюванні. Йому призначили чотири роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки.

Як вказано у вироку суду за 13 лютого 2023 року, випадок трапився на Самбірщині наприкінці червня 2022 року. 57-річний мешканець Самбора вночі пішов на незаконне полювання на козулю з мисливським нарізним карабіном «Husqvarna», на який він мав дозвіл. У нього також пристрій для безшумної стрільни та тепловізійний приціл.

У ту ніч ще один мисливець вийшов на незаконне полювання. Чоловіки бачили один одного, поговорили та розійшлись у різні сторони. 57-річний мисливець, побачивши у тепловізор силует, який він сприйняв за козулю, вистрелив та влучив у іншого мисливця. 35-річний чоловік отримав наскрізне поранення голови і приблизно через 30 хвилин помер.

Поліція, повідомляючи про цей випадок, писала, що вбитого 35-річного чоловіка розшукували рідні наступного дня. Вони звернулись з заявою у поліцію і правоохоронці знайшли тіло чоловіка в лісі.

У суді 57-річний чоловік визнав свою провину. Він розповів, що вистрелив, оскільки побачив у тепловізорі силует «в положенні на чотирьох ногах», який сприйняв за козулю. У суді він заявив, що відшкодував сім’ї загиблого завдану шкоду.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві з необережності, призначивши чотири роки тюрми, але його звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. Карабін, тепловізійний приціл та пристрій для безшумної стрільби конфіскують в дохід держави.

На вирок ще може бути подана апеляція.